В Петербурге арестовали обвиняемого в участии в «Легионе “Свобода России”*

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в участие в деятельности «Легиона “Свобода России”* на территории Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ… Срок меры — 01.09.2026», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с июня 2023 года по июнь 2026 года Панин на территории Украины участвовал в деятельности украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”*, признанного террористической организацией.
«Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие», — отмечается в сообщении.
Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства на территории Петербурга.
* Террористическая организация, запрещенная в России.