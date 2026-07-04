В Петербурге арестовали обвиняемого в участии в «Легионе “Свобода России”*

«Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие», — отмечается в сообщении.