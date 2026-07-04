Путин назвал руководство Киева лицедеями

«Поскольку эти лицедеи, они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку», — сказал российский лидер.