Путин назвал руководство Киева лицедеями

«Поскольку эти лицедеи, они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин подтвердил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.
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