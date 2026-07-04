Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал руководство Киева лицедеями

Президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск СВО охарактеризовал руководство киевского режима как «лицедеев», комментируя их заявления о достигнутых успехах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«Поскольку эти лицедеи, они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше