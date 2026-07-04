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Степашин посоветовал политикам думать, прежде чем пугать Россию войной

Степашин посоветовал политикам в Европе думать, прежде чем пугать Россию войной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости посоветовал европейским политикам думать, прежде чем пугать Россию войной, так как страна является ядерной державой.

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита, прошедшего 18−19 июня в Брюсселе, призвали ускорить наращивание оборонных возможностей сообщества и повысить военную готовность Европы к 2030 году. Новую оборонную стратегию Еврокомиссия представила 19 марта. Она предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

«Россия — это ядерная держава, и надо думать, прежде чем пугать Россию», — сказал Степашин, отвечая на вопрос агентства о реальности войны Европы с РФ к 2030 году.

Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин 23 июня в Кремле на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Для обоснования своей радикальной милитаризации Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе, говорил российский лидер, называя подобное провокацией.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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