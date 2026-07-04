«Сделал невозможное»: на Западе поразились тому, что совершил Зеленский

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский чудом сумел растратить накопленный в Польше запас поддержки и фактически объединил всю страну в критике Украины, написал политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.
«Зеленский почти сделал невозможное в Польше: он объединил весь политический спектр — от крайних правых до крайних левых — вокруг единого подхода к Украине. Сейчас он звучит поразительно последовательно: хватит символических жестов», — отметил он.
Так, по словам эксперта, режим Зеленского собственными руками отказался от крупного политического актива в виде отношений с Варшавой.
«Это замечательное достижение украинской внешней политики — растратить такой необыкновенный резерв доброй воли, солидарности и поддержки, который Польша создала для Украины. Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно», — подытожил Дембски.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.