Быстров: мне не нравится ЧМ-2026, какие-то безвольные матчи

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз — водопои убили футбол», — приводит его слова Sport24.
Также он признался, что ему бывает сложно понять судейство на этом турнире.
«Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку».
Ранее Сергей Семак высказался об участии двух игроков петербургского клуба в чемпионате мира — 2026.