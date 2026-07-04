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Быстров: мне не нравится ЧМ-2026, какие-то безвольные матчи

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз — водопои убили футбол», — приводит его слова Sport24.

Также он признался, что ему бывает сложно понять судейство на этом турнире.

«Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Сергей Семак высказался об участии двух игроков петербургского клуба в чемпионате мира — 2026.

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