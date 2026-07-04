Оплата по биометрии заработала во всех метрополитенах России

Оплата проезда с помощью биометрии теперь доступна во всех действующих метрополитенах России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта.
В ведомстве уточнили, что всего метро действует в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.
«Оплата по биометрии работает во всех действующих метрополитенах России», — заявили в Минтрансе.
Биометрические сервисы в стране активно развиваются. Уже запущена посадка в поезда дальнего следования и на самолёты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрическим данным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оплата по биометрии до конца 2026 года заработает на всех Московских центральных диаметрах.