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ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго» и БПЛА

В июне российские войска нанесли удары по 55 объектам ВПК Украины.

Источник: Аргументы и факты

В июне российские войска нанесли удары по 55 объектам ВПК, расположенным на территории Украины, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на совещании под руководством президента России Владимира Путина.

По его словам, в течение месяца российскими военными было проведено пять специальных операций, в результате которых пострадали 34 предприятия оборонно-промышленного комплекса, производящие ракеты типа «Фламинго», беспилотные летательные аппараты средней и большой дальности, комплексы радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.

Накануне Путин заявил, что уверен в итоговой победе России. Такое заявление прозвучало во время его посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

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