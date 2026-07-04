Келин пригрозил Британии болезненным ответом за захват танкеров

Напряжение вокруг морских перевозок усилилось в июне. В начале месяца Великобритания оказала содействие Франции при задержании в Атлантике танкера Tagor, который, по утверждениям, следовал из Мурманска под ложным флагом. Затем, 14 июня, британские военные и спецназ самостоятельно провели операцию по захвату в Ла-Манше танкера Smyrtos, шедшего под флагом Камеруна.