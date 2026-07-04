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Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о готовности нападающего Неймара сыграть в матче ⅛ финала с командой Норвегии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о готовности нападающего Неймара сыграть в матче ⅛ финала с командой Норвегии.

«Может отыграть 90 минут. Он не в восторге от ситуации, но ведёт себя очень достойно, отлично тренируется. Неймар — человек, который с уважением относится к окружающим и добр к людям; партнёры по команде его любят», — приводит его слова Folha de S.Paolo.

Он отметил, что Неймар обладает высоким мастерством и всегда хочет играть.

На ЧМ-2026 Неймар вышел на поле в одном матче из четырёх, сыграв 14 минут.

Ранее сообщалось, что Неймар отдал свыше $200 тысяч на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле.

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