Путин потребовал дать генерала комдиву, взявшему Константиновку

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск 3 июля поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину. Командир 6-й мотострелковой дивизии руководил подразделениями, освобождавшими Константиновку в ДНР.
Обратившись к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, глава государства отметил, что ознакомился с документами командира дивизии. Путин уточнил, что Картавкин находится в должности уже более года, однако до сих пор остается полковником. «Ну вот Антон Феликсович (Грунис. — Прим. ред.) — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует… Прошу вас обратить на это внимание», — заявил президент.
Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность командира дивизии менее года. При этом глава Генштаба заверил, что представит доклад, в который войдут предложения не только по Картавкину, но и по другим заслуженным офицерам.
Как сообщил в докладе президенту командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев, при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения под командованием генерал-майора Антона Груниса и полковника Александра Картавкина. При этом Грунис командует 4-й мотострелковой бригадой — соединением меньшего уровня, чем дивизия. Президент отдельно отметил высокие результаты работы подразделений Картавкина по итогам боев.
Картавкин на совещании доложил, что штурмовые подразделения 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелковых полков его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление, выходя на окраины Алексеево-Дружковки.
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