Путин потребовал дать генерала комдиву, взявшему Константиновку

Обратившись к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, глава государства отметил, что ознакомился с документами командира дивизии. Путин уточнил, что Картавкин находится в должности уже более года, однако до сих пор остается полковником. «Ну вот Антон Феликсович (Грунис. — Прим. ред.) — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует… Прошу вас обратить на это внимание», — заявил президент.