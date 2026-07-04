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Салах — о паненке в серии пенальти с Австралией на ЧМ: хотел вселить в партнёров уверенность

Футболист сборной Египта Мохамед Салах высказался о своём ударе в серии 11-мтеровых в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австралией.

Футболист сборной Египта Мохамед Салах высказался о своём ударе в серии 11-мтеровых в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австралией.

Он реализовал удар, пробив паненкой.

«Если бы кто-то и смог это сделать, то я! Я опытнее других, и хотел вселить в них уверенность. Я решил, что должен это сделать в последнюю минуту», — приводит его слова БиБиСи.

Египтяне обыграли австралийцев (1:1, 4:2 пен.) и вышли в ⅛ финала мундиаля, где сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.

Ранее сообщалось, что Египет впервые выиграл матч плей-офф на чемпионате мира по футболу.