Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию о ситуации на топливном рынке

IrkutskMedia, 4 июля. Глава Иркутской области опубликовал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+) информацию о ситуации на топливном рынке в регионе. Накануне, 3 июля, утром на семи АЗС «КрайсНефти» начали заправлять автомобили жителей Иркутска. Глава региона отметил, что очередей за бензином избежать не удалось, однако обстановка на топливном рынке немного улучшилась.
Также Игорь Кобзев внёс изменения в указ «О введении режима функционирования повышенной готовности». Самое важное изменение коснулось очередности заправки машин топливом. Так, в приоритетном порядке будут заправляться автомобили компаний, которые перевозят пассажиров, вывозят твёрдые коммунальные отходы, оказывают ритуальные услуги, ведут инкассацию. Для этого потребуются подтверждающие документы от органов местного самоуправления.
Кроме того, согласно Указу Президента № 1157, право на внеочередное обслуживание есть у инвалидов. Подъехав на АЗС, вы можете обратиться к волонтерам, которые там дежурят, с нужными документами. И вас пропустят к колонке.
Бензин в канистры смогут заливать жители отдаленных территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения. Данное правило также будет действовать для предприятий, которые не могут пригнать технику на заправки. Например, сельскохозяйственные предприятия, фермеры, а также предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, а также те, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей.
Для того чтобы водитель мог воспользоваться этим правом, нужно обратиться к властям на своей территории, доказать, что вы ведете жизненно необходимую для своего муниципалитета деятельность, и после этого предприятие включат в списки, которые подаются на АЗС.
Для охраны общественного порядка на АЗС будут привлечены участники народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ, членов военно-патриотических организаций. Они будут сотрудничать с органами полиции.
Также Игорь Кобзев дал поручение министерству цифрового развития и связи Иркутской области проработать возможность выдачи QR-кодов покупателям, что позволить систематизировать процесс продажи топлива. В Едином центре обработки звонков по номеру телефона 122 жителям региона будут предоставлять информацию по вопросам покупки топлива.
Глава региона напомнил также об ограничениях продажи топлива. Так, на АЗС компании «Роснефть» установлен лимит — до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных АЗС — до 30 литров в сутки.
«Хочу сегодня поблагодарить сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров от политических партий за их вовлеченность в ситуацию. Отдельная признательность сотрудникам ГАИ, которые даже в свой профессиональный праздник — на посту. Продолжаем с коллегами работать в штабном режиме до полной стабилизации ситуации. Спасибо всем жителям региона на терпение и понимание в этой непростой ситуации», — написал Игорь Кобзев в своём посте.
Напомним, что напряженная ситуация на топливном рынке Иркутской области сохраняется на протяжении нескольких недель. О первых сложностях с топливообеспечением стало известно в середине июня.
Добавим, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки.
29 июня Игорь Кобзев рекомендовал руководству ГУ МВД и Управления Росгвардии по региону обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях на автозаправочных станциях. По словам главы региона, мера призвана пресекать попытки незаконной продажи топлива.
Правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышает рыночные.
Напомним также, что 30 июня очевидцы начали сообщать о сокращении количества машин в очередях за бензином. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. Однако отмечалось также и то, что на некоторых станциях сохранялись длинные очереди из машин, и автомобилисты продолжают стоять долгие часы в очередях за горючим. Горожане, несмотря на сложившуюся ситуацию, старались не унывать и скрашивали долгое ожидание тем, что наливали чай, ели пиццу и поддерживали друг друга. Особенно предприимчивые воспользовались солнечной погодой и загорали топлес.
Кроме того, в Нижнеилимском округе Иркутской области ввели временные ограничения на продажу бензина для населения из-за нехватки топлива. Теперь физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12.00 до 22.00. Новые правила начали действовать с 1 июля.
Отметим, что рабочая неделя с 29 июня по 3 июля началась с того, что цены на все виды топлива в Иркутске увеличились у двух поставщиков горючего. Однако затем рост стоимости топлива остановился.
Добавим также, что на некоторых заправках снова стали отпускать топливо физическим лицам в рамках установленных лимитов.