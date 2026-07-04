Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ бегут из-под Константиновки в Осыково

Военный эксперт отметил, что ВС РФ активно давят на рубежи противника.

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за давления военных РФ на северо-западе от Константиновки ДНР бегут к Осыкову, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что разрозненные отряды украинской армии остаются на северо-западе от Константиновки.

«Наши военнослужащие очень активно давят на рубежи противника на северо-западе от Константиновки, и сейчас наблюдается бегство украинских боевиков с этих рубежей по направлению населенного пункта Осыково», — сказал он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Константиновки.