Марочко: ВСУ бегут из-под Константиновки в Осыково

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за давления военных РФ на северо-западе от Константиновки ДНР бегут к Осыкову, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что разрозненные отряды украинской армии остаются на северо-западе от Константиновки.
«Наши военнослужащие очень активно давят на рубежи противника на северо-западе от Константиновки, и сейчас наблюдается бегство украинских боевиков с этих рубежей по направлению населенного пункта Осыково», — сказал он.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Константиновки.