Косачев: у Трампа есть успехи, которые можно предъявить перед выборами в ноябре

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имеет успехи на внутреннем треке, которые он может предъявить избирателям на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. Это, в частности, перевод некоторых производств на территорию США и увеличение экспорта энергоносителей, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Он подчеркнул, что неблагоприятная для Белого дома внешняя конъюнктура не обязательно станет единственным фактором, который будет определять исход избирательной кампании.
«Есть на внутреннем треке у администрации Трампа определенные успехи: и перевод достаточно большого количества производств из-за рубежа на территорию Соединенных Штатов Америки с созданием новых рабочих мест, и новое лидерство Соединенных Штатов Америки в поставках энергоносителей. Мы понимаем, какие сверхприбыли сейчас американцы получают в той же самой Европе, вытеснив российский газ и поставляя значительно более дорогой сжиженный американский газ», — считает парламентарий.
Есть и еще несколько сюжетов, по которым Трамп «совершенно точно не проигрывает», продолжил Косачев. «Я думаю, что у него в запасе демонстрация для американских избирателей каких-то очевидных успехов. Предположим, цены на бензин пойдут вниз где-то поближе к ноябрю, цены на продовольственные товары снизятся, какие-то новые медицинские страховки будут гарантированы по более льготным ценам и условиям. Все это будет происходить уже на протяжении остающихся месяцев: июля, августа, сентября и октября. И я не исключаю, что здесь будут какие-то неожиданные сюжеты», — отметил он.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.