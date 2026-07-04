Косачев: у Трампа есть успехи, которые можно предъявить перед выборами в ноябре

Есть и еще несколько сюжетов, по которым Трамп «совершенно точно не проигрывает», продолжил Косачев. «Я думаю, что у него в запасе демонстрация для американских избирателей каких-то очевидных успехов. Предположим, цены на бензин пойдут вниз где-то поближе к ноябрю, цены на продовольственные товары снизятся, какие-то новые медицинские страховки будут гарантированы по более льготным ценам и условиям. Все это будет происходить уже на протяжении остающихся месяцев: июля, августа, сентября и октября. И я не исключаю, что здесь будут какие-то неожиданные сюжеты», — отметил он.