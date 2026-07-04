Трамп пошутил о длинной речи в 42-градусную жару на юбилей США

Синоптики прогнозируют в столице в День независимости рекордную жару до 107 градусов по Фаренгейту, что соответствует 42 градусам Цельсия. Предыдущий температурный максимум для этого дня был зафиксирован в 1919 году и составлял 100 градусов по Фаренгейту (37,7°C). К моменту выступления Трампа, намеченному на 21:45 по местному времени (04:45 мск), ожидается снижение температуры до 88 градусов по Фаренгейту (31°C). Американский лидер иронично прокомментировал погодные условия, заявив, что намерен произнести «действительно длинную речь», чтобы продемонстрировать свою выносливость.