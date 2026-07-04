Ограничения ввели в аэропортах Бугульмы, Уфы, Ульяновска и Нижнекамска

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Уфы, Ульяновска и Нижнекамска.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Жуковский, Волгоград, Сочи, Казань, Пенза, Псков, Самара, Саратов и Чебоксары.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше