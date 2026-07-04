Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения ввели в аэропортах Бугульмы, Уфы, Ульяновска и Нижнекамска

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Уфы, Ульяновска и Нижнекамска.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Уфы, Ульяновска и Нижнекамска.

Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Жуковский, Волгоград, Сочи, Казань, Пенза, Псков, Самара, Саратов и Чебоксары.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше