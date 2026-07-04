«Сели в лужу»: в США выступили с серьезным признанием о конфликте с Россией

«Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска. Но даже такой осторожный подход показывает, что остановить ее продвижение невозможно. Помните, мы пытались отбросить российские войска еще в 2023 году, когда они еще не были такими сильными, но просто сели в лужу у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть даже его», — признал Дэвис.