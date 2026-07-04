МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
По словам эксперта, это также подтверждает то, что даже на раннем этапе конфликта попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу закончились провалом.
«Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска. Но даже такой осторожный подход показывает, что остановить ее продвижение невозможно. Помните, мы пытались отбросить российские войска еще в 2023 году, когда они еще не были такими сильными, но просто сели в лужу у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть даже его», — признал Дэвис.
Как отметил военный, с тех пор ни у кого не получилось перехватить у России инициативу на фронтах специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении всех целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.