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В Тегеране показали корпус университета, уничтоженный ударом США и Израиля

На его месте не осталось ничего, кроме груды обломков бетона и кирпича.

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Зарубежные журналисты побывали в корпусе тегеранского Университета имени Шахида Бехешти, уничтоженного из-за ракетного удара США и Израиля. Масштабы разрушений они увидели, поднявшись на уцелевшую часть здания, откуда открывался вид на Тегеран, передает корреспондент ТАСС.

На месте основной части корпуса не осталось ничего, кроме груды обломков бетона и кирпича, железных листов, арматуры и трех компьютерныж клавиатур. На дне шахты лифта лежали листы с учебным планом, в углу были разбросаны учебники по физике. В уцелевшей части здания остался книжный стеллаж с портретом преподавателей и студентов. В техническом помещении — выжженный потолок и разорвавшиеся трубы. Несмотря на то, что с момента удара прошло чуть больше четырех месяцев, все выглядело как будто сразу после обстрела. Взрывной волной зацепило и соседние постройки.

Несмотря на то, что в ходе той атаки жертв не было — удар был нанесен во внеучебный день, у разрушенного корпуса руководство вуза разместило портреты пяти физиков-ядерщиков, погибших в июне 2025 года из-за обстрелов Израиля.

«Эти ученые отвечали за мирную ядерную программу Ирана. Они были убиты вместе со своими семьями прямо в своих домах ударами ракет», — пояснили в вузе. Ректор университета Махмуд Реза Агамири назвал их одними из лучших физиков-ядерщиков страны, в их числе были выпусники МИФИ и МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Послание нашего покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи было такое: вера и знание — основа любого государства. У Ирана их нельзя отнять», — заключили представители университета.

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