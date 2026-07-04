В Тегеране показали корпус университета, уничтоженный ударом США и Израиля

На месте основной части корпуса не осталось ничего, кроме груды обломков бетона и кирпича, железных листов, арматуры и трех компьютерныж клавиатур. На дне шахты лифта лежали листы с учебным планом, в углу были разбросаны учебники по физике. В уцелевшей части здания остался книжный стеллаж с портретом преподавателей и студентов. В техническом помещении — выжженный потолок и разорвавшиеся трубы. Несмотря на то, что с момента удара прошло чуть больше четырех месяцев, все выглядело как будто сразу после обстрела. Взрывной волной зацепило и соседние постройки.
Несмотря на то, что в ходе той атаки жертв не было — удар был нанесен во внеучебный день, у разрушенного корпуса руководство вуза разместило портреты пяти физиков-ядерщиков, погибших в июне 2025 года из-за обстрелов Израиля.
«Эти ученые отвечали за мирную ядерную программу Ирана. Они были убиты вместе со своими семьями прямо в своих домах ударами ракет», — пояснили в вузе. Ректор университета Махмуд Реза Агамири назвал их одними из лучших физиков-ядерщиков страны, в их числе были выпусники МИФИ и МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Послание нашего покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи было такое: вера и знание — основа любого государства. У Ирана их нельзя отнять», — заключили представители университета.