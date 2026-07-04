Трамп допустил исторический футбольный вечер с Обамой и Байденом

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит своих предшественников в Белый дом для совместного просмотра матча по американскому футболу. Соответствующее заявление он сделал в подкасте второй леди страны Уши Вэнс.
В ходе беседы Трамп и супруга вице-президента Джей Ди Вэнса листали детскую книгу Presidents play, выпущенную Исторической ассоциацией Белого дома. Издание посвящено хобби бывших хозяев резиденции.
Комментируя возможность совместного просмотра игры, американский лидер поинтересовался, не стоит ли ему позвать Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена, а также Джорджа Буша — младшего. По его словам, подобный вечер стал бы хорошим сюжетом для новостей, а пресса отреагировала бы на это с большим интересом.
Во время чтения книги Трамп также отметил, что не играет в гольф на территории Белого дома. Он пояснил, что предпочитает, чтобы граждане видели его за работой, а не за игрой.
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