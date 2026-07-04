Трамп допустил исторический футбольный вечер с Обамой и Байденом

Комментируя возможность совместного просмотра игры, американский лидер поинтересовался, не стоит ли ему позвать Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена, а также Джорджа Буша — младшего. По его словам, подобный вечер стал бы хорошим сюжетом для новостей, а пресса отреагировала бы на это с большим интересом.