Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил исторический футбольный вечер с Обамой и Байденом

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит своих предшественников в Белый дом для совместного просмотра матча по американскому футболу.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит своих предшественников в Белый дом для совместного просмотра матча по американскому футболу. Соответствующее заявление он сделал в подкасте второй леди страны Уши Вэнс.

В ходе беседы Трамп и супруга вице-президента Джей Ди Вэнса листали детскую книгу Presidents play, выпущенную Исторической ассоциацией Белого дома. Издание посвящено хобби бывших хозяев резиденции.

Комментируя возможность совместного просмотра игры, американский лидер поинтересовался, не стоит ли ему позвать Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена, а также Джорджа Буша — младшего. По его словам, подобный вечер стал бы хорошим сюжетом для новостей, а пресса отреагировала бы на это с большим интересом.

Во время чтения книги Трамп также отметил, что не играет в гольф на территории Белого дома. Он пояснил, что предпочитает, чтобы граждане видели его за работой, а не за игрой.

Читайте также: Трамп пошутил о длинной речи в 42-градусную жару на юбилей США.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше