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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 у Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у южных Курил, толчки ощутили на Итурупе, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у южных Курил, толчки ощутили на Итурупе, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, подземные толчки зафиксировали в Тихом океане. Эпицентр находился в 142 км восточнее села Рейдово на Итурупе, очаг залегал на глубине 64 км.

По данным Семеновой, землетрясение ощущалось силой два балла в населённых пунктах Итурупа. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.0.

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