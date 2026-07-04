Посол РФ анонсировал болезненный ответ Британии в случае новых захватов танкеров

Российское руководство активно реализовывает меры для предотвращения захватов Британией танкеров. Страна имеет возможность нанести Лондону болезненный ответ. С таким предупреждением выступил посол РФ в Британии Андрей Келин в диалоге с ИС «Вести».
Дипломат сообщил, что конфликт может пройти новую стадию эскалации из-за призывов Киева считать работающие в интересах РФ танкеры законными целями для ударов. Посол отметил, что на Западе пока не отреагировали на эту просьбу. При этом он назвал призыв опасным.
«Мы принимаем меры, об этом знают. Меры довольно серьезного характера, чтобы предотвратить дальнейшие акции такого рода», — добавил Андрей Келин.
Лондон регулярно обвиняет РФ в якобы задействовании так называемого «теневого флота». В середине июня Британия захватила танкер MV Smyrtos и заключила капитана под стражу. Ему были предъявлены обвинения в нарушении санкций против России.