Посол РФ анонсировал болезненный ответ Британии в случае новых захватов танкеров

Дипломат сообщил, что конфликт может пройти новую стадию эскалации из-за призывов Киева считать работающие в интересах РФ танкеры законными целями для ударов. Посол отметил, что на Западе пока не отреагировали на эту просьбу. При этом он назвал призыв опасным.