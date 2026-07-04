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Дмитриев призвал ЕС признать связь между миграцией и жилищным кризисом

Дмитриев призвал Европу признать связь между миграцией и жилищным кризисом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о ситуации с жильем в странах Евросоюза. По его мнению, европейским чиновникам следует обратить внимание на взаимосвязь между миграционными процессами и нарастающим жилищным кризисом.

Дмитриев отметил, что после значительного притока мигрантов в ЕС европейские власти начали активнее говорить о дефиците доступного жилья. В своем заявлении он подверг критике подход европейской бюрократии к данной проблеме и указал на необходимость анализа причин сложившейся ситуации.

Также представитель РФПИ допустил, что обсуждение миграционной политики, включая возможное сокращение числа мигрантов, может стать частью дискуссии о путях преодоления жилищного кризиса в европейских странах.

Ранее Дмитриев раскритиковал миграционную политику Испании. По его мнению, массовая миграция не способствует развитию экономики страны, а, напротив, приводит к росту преступности и создает угрозы для национальной культуры.

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