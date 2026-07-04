Дмитриев призвал ЕС признать связь между миграцией и жилищным кризисом

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о ситуации с жильем в странах Евросоюза. По его мнению, европейским чиновникам следует обратить внимание на взаимосвязь между миграционными процессами и нарастающим жилищным кризисом.