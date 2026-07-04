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NYT: Кушнер и Уиткофф не поедут в Москву «ради фотосессии»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер готовы продолжать прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

При этом, как заявил один из собеседников газеты, они готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии».

По данным NYT, переговорщики ранее поддерживали контакт с украинскими и российскими официальными лицами почти ежедневно и проводили с ними личные встречи, о которых публично не сообщалось. Однако теперь их внимание полностью поглощено урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета. На этой неделе они отправились в Катар для проведения очередного раунда переговоров по Ирану.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News на этой неделе говорил, что он ожидает визита господина Уиткоффа и господина Кушнера на Украину. На прошлой неделе об этом же говорил президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране.

В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. В начале лета помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит переговорщиков в Россию, но не называл точных дат.

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