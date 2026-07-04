NYT: Кушнер и Уиткофф не поедут в Москву «ради фотосессии»

По данным NYT, переговорщики ранее поддерживали контакт с украинскими и российскими официальными лицами почти ежедневно и проводили с ними личные встречи, о которых публично не сообщалось. Однако теперь их внимание полностью поглощено урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета. На этой неделе они отправились в Катар для проведения очередного раунда переговоров по Ирану.