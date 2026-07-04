Аргентина одолела Кабо-Верде в овертайме и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Основное время встречи на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилось со счётом 1:1.
На 29-й минуте счёт открыл Лионель Месси, для которого это седьмой гол на нынешнем турнире и 20-й на чемпионатах мира. Во втором тайме Дерой Дуарте сравнял счёт (59-я).
В самом начале первого экстра-тайма Лисандро Мартинес вывел Аргентину вперёд (92-я), но уже через 11 минут Сидни Лопеш Кабрал восстановил равновесие.
На 111-й минуте Кристиан Ромеро отправил мяч в сетку ворот, но позднее ФИФА изменила данные в протоколе — переписав их на автогол Диеня Боржеса.
Таким образом, в ⅛ финала Аргентина сыграет с Египтом, который ранее одолел в серии пенальти Австралию (1:1, 4:2 пен.).
Ранее сообщалось, что Месси — первый игрок в истории, которому удалось забить в восьми матчах ЧМ подряд.