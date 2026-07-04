Сальдо высказался о том, как британская пресса пишет про СВО

«Понятно, что они нас не обманут. Мы знаем, где находятся Алешки, где находится Запорожье, Херсон. А вот читатель в Европе — он не совсем хорошо это знает. Поэтому они создают такую, знаете, обманную ситуацию — что, вроде бы, не Украина бомбит людей, а Россия не дает им выехать с тех территорий, которые, собственно говоря, находятся на территории России», — сказал РИА Новости Сальдо.