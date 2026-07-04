МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британская пресса намеренно создает обманное впечатление, что якобы не Украина наносит удары по мирным жителям на левобережье Херсонской области, вводя в заблуждение европейских читателей, которые плохо разбираются в географии, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В июне Сальдо рассказывал, что автор британской газеты Times, которая выпустила материал о прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, умолчал правду о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, а в публикации читателю внушается, якобы украинские беспилотники бьют только по военным.
«Понятно, что они нас не обманут. Мы знаем, где находятся Алешки, где находится Запорожье, Херсон. А вот читатель в Европе — он не совсем хорошо это знает. Поэтому они создают такую, знаете, обманную ситуацию — что, вроде бы, не Украина бомбит людей, а Россия не дает им выехать с тех территорий, которые, собственно говоря, находятся на территории России», — сказал РИА Новости Сальдо.
Губернатор охарактеризовал эти маневры как пропагандистские и нацеленные на то, чтобы «оболгать и исказить» происходящее на линии боевого соприкосновения.
«Когда они начинают рассказывать совершенно явно такие, знаете, мало укладывающиеся в голове, понятные вещи, где что находится — это не ошибка. Это целенаправленная, собственно говоря, пропагандистская информационная война, и эта война нацелена только лишь на одно — чтобы обмануть как раз своих читателей», — отметил Сальдо.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.