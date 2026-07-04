Британия требует голоса в комитетах ЕС спустя годы после Brexit

Однако в Еврокомиссии подчеркнули, что действующее соглашение о выходе страны из союза не дает Лондону права на такое участие. Ряд государств-членов также выступили категорически против предоставления британцам полномочий в процессе принятия решений. При этом ЕК не исключает привлечения британских экспертов к обсуждениям по аналогии с другими партнерами, включая Швейцарию, отмечает агентство.