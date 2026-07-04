Британия требует голоса в комитетах ЕС спустя годы после Brexit

Лондон на переговорах с Брюсселем добивается права голоса в ключевых комитетах Евросоюза, однако эта инициатива вызывает раздражение у европейских чиновников и наталкивается на жесткое сопротивление, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о присоединении к структурам, которые дорабатывают правила в сфере сельского хозяйства, стандартов качества продуктов, а также на рынках углеродных квот и электроэнергии блока. В британском правительстве подобный шаг объясняют курсом на восстановление отношений с ЕС, стимулирование торговли и сокращение бюрократических барьеров.
Однако в Еврокомиссии подчеркнули, что действующее соглашение о выходе страны из союза не дает Лондону права на такое участие. Ряд государств-членов также выступили категорически против предоставления британцам полномочий в процессе принятия решений. При этом ЕК не исключает привлечения британских экспертов к обсуждениям по аналогии с другими партнерами, включая Швейцарию, отмечает агентство.
Помимо этого вопроса, стороны не могут согласовать еще несколько чувствительных тем. Брюссель требует увеличить лимиты участников молодежных программ и возражает против введения Лондоном платы за доступ молодых европейцев к системе здравоохранения. Кроме того, попытки Великобритании присоединиться к оборонному фонду Евросоюза успехом не увенчались.
Переговорный процесс осложняется и внутренней политической обстановкой в Соединенном Королевстве. Из-за недавней отставки премьера Кира Стармера ключевые консультации откладываются. Саммит ЕС-Великобритания, запланированный на июль, как ожидается, перенесут на осень.
Референдум по вопросу членства в ЕС прошел в стране 23 июня 2016 года. За выход проголосовали 51,9% участников. Великобритания официально покинула блок 31 января 2020-го, завершив 47-летнее пребывание в объединении.
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