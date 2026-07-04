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Синоптик Позднякова пообещала дождливую неделю в Московском регионе

В ближайшие семь дней в Московском регионе ожидаются дожди, кратковременные осадки начнутся уже в выходные.

Источник: RT на русском

В ближайшие семь дней в Московском регионе ожидаются дожди, кратковременные осадки начнутся уже в выходные.

Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что осадки прогнозируются практически ежедневно.

«Без осадков пока периода в ближайшие семь дней не предполагается», — пояснила Позднякова.

В субботу, 4 июля, и воскресенье, 5 июля, пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Они сохранятся и в течение всей следующей недели. При этом синоптик отметила, что июльские дожди обычно носят локальный характер.

«По мере развития конвективной облачности в тех или иных районах Подмосковья и станут приниматься дожди. От небольших до умеренных», — добавила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве экстремальная жара сменится затяжными ливнями и заметным похолоданием.