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Месси лидирует в гонке бомбардиров на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров на ЧМ-2026.

4 июля он отметился в матче 1/16 финала с Кабо-Верде (3:2).

Теперь у него на счету семь голов на этом турнире. Он единолично возглавляет список бомбардиров.

На второй позиции форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого шесть мячей.

И у Месси, и у Мбаппе ещё будет шанс улучшить свой результат на ЧМ-2026 — они вместе со своими командами вышли в ⅛ финала.

Ранее сообщалось, что Месси — первый игрок в истории, которому удалось забить в восьми матчах ЧМ подряд.

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