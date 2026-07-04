Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров на ЧМ-2026.
4 июля он отметился в матче 1/16 финала с Кабо-Верде (3:2).
Теперь у него на счету семь голов на этом турнире. Он единолично возглавляет список бомбардиров.
На второй позиции форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого шесть мячей.
И у Месси, и у Мбаппе ещё будет шанс улучшить свой результат на ЧМ-2026 — они вместе со своими командами вышли в ⅛ финала.
Ранее сообщалось, что Месси — первый игрок в истории, которому удалось забить в восьми матчах ЧМ подряд.
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