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Грунис: ВСУ думали, что создали в Константиновке неприступную оборону

В Константиновке ВСУ построили 4 линии обороны, используя бетонные укрепления.

Источник: Аргументы и факты

В районе Константиновки ВСУ построили четыре линии обороны, используя бетонные укрепления. Об этом сообщил генерал-майор Антон Грунис в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.

Он сообщил, что 4-я отдельная мотострелковая бригада проводила наступление в левобережной части города. Вдоль подходов к Константиновке и непосредственно в пределах населённого пункта ВСУ создали укреплённую оборону, состоящую из четырёх рубежей, построенных с применением бетонных конструкций. По мнению командования ВСУ, созданная оборона считалась практически неприступной, подчеркнул офицер.

Российские подразделения продвигались вперёд небольшими группами, занимая позиции в тылу противника. В результате им удалось преодолеть оборонительные позиции ВСУ и блокировать отдельные подразделения противника.

В ходе дальнейшего наступления силы ВСУ были рассечены на отдельные очаги сопротивления, которые последовательно ликвидировались.

Генерал также уточнил, что часть сил противника оказалась в окружении. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, скрывающихся в зданиях, подвалах и руинах города.