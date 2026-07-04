Грунис: ВСУ думали, что создали в Константиновке неприступную оборону

Он сообщил, что 4-я отдельная мотострелковая бригада проводила наступление в левобережной части города. Вдоль подходов к Константиновке и непосредственно в пределах населённого пункта ВСУ создали укреплённую оборону, состоящую из четырёх рубежей, построенных с применением бетонных конструкций. По мнению командования ВСУ, созданная оборона считалась практически неприступной, подчеркнул офицер.