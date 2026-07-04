В районе Константиновки ВСУ построили четыре линии обороны, используя бетонные укрепления. Об этом сообщил генерал-майор Антон Грунис в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.
Он сообщил, что 4-я отдельная мотострелковая бригада проводила наступление в левобережной части города. Вдоль подходов к Константиновке и непосредственно в пределах населённого пункта ВСУ создали укреплённую оборону, состоящую из четырёх рубежей, построенных с применением бетонных конструкций. По мнению командования ВСУ, созданная оборона считалась практически неприступной, подчеркнул офицер.
Российские подразделения продвигались вперёд небольшими группами, занимая позиции в тылу противника. В результате им удалось преодолеть оборонительные позиции ВСУ и блокировать отдельные подразделения противника.
В ходе дальнейшего наступления силы ВСУ были рассечены на отдельные очаги сопротивления, которые последовательно ликвидировались.
Генерал также уточнил, что часть сил противника оказалась в окружении. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, скрывающихся в зданиях, подвалах и руинах города.