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Марочко: силы РФ начали разминирование Константиновки

Военный эксперт заявил, что украинские боевики оставили «очень много растяжек».

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ начали разминирование Константиновки в ДНР, украинские войска оставили «очень много растяжек». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие проводят уже разминирование местности в населенном пункте Константиновка. Много очень оставлено растяжек украинскими боевиками. И, естественно, на разминирование нужно время», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июня сообщил, что военные России освободили Константиновку.