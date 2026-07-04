Марочко: силы РФ начали разминирование Константиновки

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ начали разминирование Константиновки в ДНР, украинские войска оставили «очень много растяжек». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие проводят уже разминирование местности в населенном пункте Константиновка. Много очень оставлено растяжек украинскими боевиками. И, естественно, на разминирование нужно время», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июня сообщил, что военные России освободили Константиновку.