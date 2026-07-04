Дмитриев указал Европе на связь миграционной политики с кризисом жилья

«После того, как в ЕС прибыли более 60 миллионов иммигрантов, Урсула, одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. А что если евробюрократы начнут признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис», — написал Дмитриев в соцсети.