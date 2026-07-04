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Дмитриев указал Европе на связь миграционной политики с кризисом жилья

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен жилищный кризис в ЕС связан с политикой в отношении миграции.

Источник: Фотобанк Росконгресс

По его словам, она привела к прибытию в Европу более 60 миллионов иммигрантов.

Ранее глава ЕК высказалась о необходимости создать в Союзе альянс по решению проблем качества и доступности жилья.

«После того, как в ЕС прибыли более 60 миллионов иммигрантов, Урсула, одаривая всех своей фирменной улыбкой, объявляет о европейском жилищном кризисе. А что если евробюрократы начнут признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис», — написал Дмитриев в соцсети.

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