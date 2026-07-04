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На Западе признали невозможность победить Россию даже коллективными усилиями НАТО

Подполковник Дэвис: Запад сел в лужу, пытаясь победить Россию.

Источник: Комсомольская правда

Коллективный Запад не способен противостоять России и обеспечить победу Киева в украинском конфликте. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы неопровержимо доказали, что весь коллективный Запад — все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, — со всем нашим оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способны победить Россию», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.

По словам Дэвиса, Запад «сел в лужу» в этом отношении ещё в 2023 году, и с тех пор ни у кого не получилось перехватить у РФ инициативу в зоне СВО.

Накануне на совещании с руководством Генштаба и командующими группировсками войск президент РФ Владимир Путин сделал заявление об освобожденных территориях в ЛДНР и Херсонской, Запорожской областях. По данным президента России, за этот год Вооруженные Силы освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

При этом Путин оценил ход проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что победа в конфликте будет за Россией.

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