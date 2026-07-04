Сбита ракета над Удмуртией при попытке ВСУ атаковать предприятие

Средства ПВО сбили ракету над Удмуртией, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Он пояснил, что киевский режим предпринял попытку атаки на одно из предприятий региона.
«В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — написал глава республики.
По предварительной информации, жертв и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.
В течение дня 3 июля, с 08:00 до 20:00 мск, средства ПВО уничтожили 188 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Крымом.
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