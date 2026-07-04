Проводы Хаменеи, охота на Нетаньяху, крах США: главная новость войны 4 июля

В Иране началась церемония похорон бывшего аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара в конце февраля. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что до завершения военных действий эту церемонию не могли провести из соображений безопасности.
«Похороны верховного правителя — это очень важное, значимое общенациональное событие, в котором примут участие миллионы граждан Ирана. В условиях военных действий проводить похороны было невозможно в силу невозможности защиты такого большого количества людей. Что касается символического значения похорон, они демонстрируют единство иранского народа перед лицом захватчиков, верность заветам, поклонение перед погибшим за свой народ, фактически мучеником. Иранский народ показал, что он един как никогда, и все попытки Соединённых Штатов и Израиля разными способами расшатать, разрушить это единство иранского народа окончательно потерпели неудачу», — объяснил он.
Политолог подчеркнул, что война на Ближнем Востоке закончилась поражением США.
«Активная война между США и Ираном закончилась. США потерпели поражение в том смысле, что не смогли реализовать свои цели, и итог войны хуже для Соединённых Штатов, чем та ситуация, которая была», — сказал он. По словам политолога, в обозримой перспективе масштабных военных действий между США и Ираном не будет, но это не означает наступления мира.
«Большой войны уже не будет в ближайшей обозримой перспективе, потому что у США нет сил на эту войну. Речь не идёт об Израиле, потому что Израиль свою войну ещё не закончил. Однако завершение большой активной фазы военных действий между США и Ираном не означает мира прочного и устойчивого. Для Соединённых Штатов такая ситуация не является комфортной, и они будут делать всё возможное для того, чтобы навредить Ирану. Теракты, провокации, диверсии, информационные и иные компоненты войны, конечно, будут присутствовать со стороны США в отношении Ирана и дальше», — объяснил свою позицию Шаповалов. Политолог уточнил, что Иран не будет мстить США и Израилю за гибель верховного лидера.
«Здесь всё-таки превалируют категории государственных интересов. Иран — не захватническое агрессивное государство, как США и Израиль, поэтому в данном случае категория мести неуместна как таковая, потому что есть интерес, государственный интерес, национальный интерес — это защита страны. Напомню, мы не знаем примеров личной мести со стороны иранской власти», — сказал он.
При этом Шаповалов уточнил, что израильский премьер Нетаньяху может оказаться под ударом. Речь идёт о силах сопротивления.
«Не вызовет удивления, если Нетаньяху, другие наиболее радикально настроенные политики Израиля станут мишенью. Такое возможно, но тут речь будет идти не об иранских вооружённых силах, а о тех силах сопротивления, которые существуют в арабских странах, против которых нацелен удар Нетаньяху», — резюмировал он.