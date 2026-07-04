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Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена

Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена на просмотр футбольного матча.

Американский лидер Дональд Трамп в интервью второй леди США Уше Вэнс выразил намерение пригласить экс-президентов страны, в том числе Барака Обаму и Джо Байдена, на совместный просмотр матча по футболу в Белом доме.

«Может мне стоило бы пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена и семейство Бушей, или же только Джорджа Буша. Я мог бы пригласить кого-то из них, чтобы вместе посмотреть футбольный матч», — сообщил он.

Трамп подчеркнул, что такое мероприятие привлекло бы внимание и вызвало бы немалый интерес среди журналистов. При этом он использовал термин football, обозначающий в США именно американский футбол, а не европейский, известный как soccer.

«Разве это не было бы милой историей?» — задал вопрос Трамп.

Ранее сообщалось, что 83-летний Байден потерялся на гала-вечеринке в штате Мэриленд.

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