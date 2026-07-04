В зоне специальной военной операции на Украине сложилась трудная ситуация для украинских войск. Об этом пишет издание Strategic Culture. Авторы статьи утверждают, что российские войска усилили свои позиции и продолжают добиваться успехов на линии боевого соприкосновения.
В публикации отмечается, что Россия значительно нарастила военный потенциал, что, по мнению обозревателей, оказывает серьезное влияние на ход конфликта. В статье подчеркивается, что российская армия действует последовательно и методично, укрепляя свое преимущество на поле боя.
Автор материала также считает, что происходящее рассматривается Москвой не только как противостояние украинским силам, но и как борьба с более широким проектом НАТО, который, по оценке издания, связан с гибридным противостоянием против России.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых российские военнослужащие демонстрируют государственные флаги в различных районах освобожденной Константиновки.