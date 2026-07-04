Депутат Говырин раскрыл детали августовской прибавки к пенсии

Прибавку к пенсии с 1 августа получат граждане с назначенной накопительной выплатой и участники программы софинансирования, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил Говырин, тем, кому уже назначена накопительная пенсия через Социальный фонд, размер выплаты вырастет на 17,3%. Перерасчёт проведут автоматически, подавать заявление не потребуется.
Это касается ограниченной группы получателей: мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов, за которых взносы поступали в 2002—2004 годах, а также граждан 1967 года рождения и моложе, за которых отчисления шли до заморозки накопительной части в 2014 году.
Право на выплату возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов.
Участники программы государственного софинансирования, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане с добровольными взносами получат рост на 19,3%.
«Прибавка относится к срочной пенсионной выплате. Она назначается на выбранный человеком срок минимум на десять лет», — пояснил Говырин.
Ранее Социальный фонд сообщил, что с 2027 года в России изменится порядок учёта периодов ухода за пенсионерами и инвалидами в трудовой стаж. Заявление нужно будет подавать до начала ухода, а не после, как сейчас.