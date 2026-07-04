МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад совершил фатальную ошибку, убедив себя в неизбежности войны с Россией, и теперь продолжает строить свою политику по Украине на ложных представлениях, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Западные элиты, и прежде всего европейские, убедили себя в том, что нам неизбежно придется воевать с Россией. Именно поэтому, как они считают, необходимо всеми силами вцепиться в Украину. Она является тараном и главным оружием против России, пока Запад перевооружается в рамках подготовки к Третьей мировой войне. Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. Они продолжают действовать, водя себя за нос», — подчеркнул эксперт.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также обозначал, что страна в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.