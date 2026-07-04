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Трамп помиловал 11 человек, пишут СМИ

Трамп помиловал 11 человек, девять из них осуждены по закону о чистом воздухе.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал в пятницу 11 человек, при этом 9 из них были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Ранее американский лидер сообщил о помиловании шести человек, осужденным при его предшественнике Джо Байдене.

«Президент США Дональд Трамп в пятницу помиловал 11 человек, сообщил представитель Белого дома. Все, кроме двоих, были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе, они модифицировали или отключали системы контроля выбросов на грузовиках», — говорится в публикации агентства.

Ранее журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация Трампа обсуждает инициативу помиловать 250 человек в честь приближающегося Дня независимости. В этот день будет отмечаться 250-летие образования США.

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