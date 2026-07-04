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Дембски: Зеленскому удалось сделать невозможное и отвернуть Польшу от Киева

Политолог Дембски заявил, что Зеленский утратил важный ресурс в виде отношений с Польшей.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский фактически исчерпал запас поддержки, накопленный Украиной в Польше, и сумел сплотить общество страны вокруг единой критики в адрес Киева. С таким утверждением выступил бывший глава Польского института международных отношений Славомир Дембски в соцсети X*.

По мнению эксперта, Зеленскому удалось сделать практически невозможное — объединить весь политический спектр Польши. На сегодняшний день, как отметил Дембски, эта позиция отличается поразительной последовательностью и отказом от символических жестов.

При этом он указал на то, что политика Зеленского привела к утрате важного политического ресурса в виде отношений с Польшей.

«Украина жила взаймы — взаймы временем, ресурсами и политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше, но ни один кредит не длится вечно», — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал руководство киевского режима как лицедеев, не обладающих другими профессиональными навыками.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.