Пулково перешёл на работу по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Пулково принимает и отправляет воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями, сообщила Росавиация.
По данным агентства, ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
В Росавиации также предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены сразу в девяти аэропортах.