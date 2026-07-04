Генсек: сила ШОС в сочетании твердых принципов и гибких механизмов

Как уточнил Ермекбаев, государства ШОС способны обеспечить практическое выполнение задач, поставленных перед организацией. По некоторым же вопросам они могут взаимодействовать на основе добровольного участия или в «формате заинтересованных сторон», когда каждый самостоятельно определяет степень своей вовлеченности в реализацию проекта, а отдельные члены объединения по своему желанию могут не присоединяться к нему.