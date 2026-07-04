Генсек: сила ШОС в сочетании твердых принципов и гибких механизмов

«Я считаю, что одна из сильных сторон ШОС заключается именно в этом сочетании твердых принципов и гибких механизмов. “Шанхайский дух” служит для нас ценностной основой, принцип консенсуса гарантирует равенство, а гибкие инструменты практического сотрудничества позволяют нам воплощать общие цели в конкретные результаты», — подчеркнул генсек в интервью газете Global Times по случаю 25-й годовщины организации.
Как уточнил Ермекбаев, государства ШОС способны обеспечить практическое выполнение задач, поставленных перед организацией. По некоторым же вопросам они могут взаимодействовать на основе добровольного участия или в «формате заинтересованных сторон», когда каждый самостоятельно определяет степень своей вовлеченности в реализацию проекта, а отдельные члены объединения по своему желанию могут не присоединяться к нему.
Генсек отметил, что в условиях, когда международные отношения становятся все более нестабильными, опыт ШОС приобретает особую актуальность. По его словам, организация на практике демонстрирует, что на основе равноправного диалога можно обеспечить необходимое пространство для совместного развития, выстраивания доверительных и добрососедских отношений.
Ермекбаев выразил уверенность, что ШОС продолжит укреплять взаимопонимание между ее участниками, будет способствовать расширению практического сотрудничества.
О создании ШОС было объявлено 15 июня 2001 года главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году статус государства-члена получили Индия и Пакистан, в 2023 году — Иран, в 2024 году — Белоруссия. Организация насчитывает 10 стран-участниц.