Марочко: ВС РФ закрепляются на окраинах Белого Колодезя

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Российские бойцы начали закрепляться на северо-западных окраинах Белого Колодезя под Харьковом Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо харьковского направления, то последняя информация, которая мне приходила, это из района Белого Колодезя, где наши военнослужащие начали закрепляться на северо-западных окраинах данного населенного пункта», — сказал он.
Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что командование ВСУ для удержания поселка Белый Колодезь постоянно перебрасывает к нему резервы из тыловых районов Харьковской области.