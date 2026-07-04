Венгрия разрешила начать новую главу переговоров с Украиной, заявил депутат

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, «основанного на заслугах», подчеркивал он.