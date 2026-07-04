ВСУ потеряли 215 военных и 125 квадракоптеров в результате действий «Запада»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили свыше 215 военнослужащих, 125 тяжелых квадракоптеров и 41 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 215 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Бигма.
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