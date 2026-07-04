Биолог Ларионов: некоторые сорняки могут пригодиться дачникам для удобрений

Удаление сорняков — обязательная часть ухода за садом и огородом, поскольку они агрессивно конкурируют с культурными растениями. Сорные травы отбирают у посадок свет, воду и питательные вещества из почвы, а их мощная корневая система часто мешает развитию корней овощей или цветов. Кроме того, заросли сорняков становятся убежищем для вредителей и возбудителей болезней.