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Биолог Ларионов: некоторые сорняки могут пригодиться дачникам для удобрений

Удаление сорняков — обязательная часть ухода за садом и огородом, поскольку они агрессивно конкурируют с культурными растениями. Сорные травы отбирают у посадок свет, воду и питательные вещества из почвы, а их мощная корневая система часто мешает развитию корней овощей или цветов. Кроме того, заросли сорняков становятся убежищем для вредителей и возбудителей болезней.

Источник: RT на русском

Удаление сорняков — обязательная часть ухода за садом и огородом, поскольку они агрессивно конкурируют с культурными растениями. Сорные травы отбирают у посадок свет, воду и питательные вещества из почвы, а их мощная корневая система часто мешает развитию корней овощей или цветов. Кроме того, заросли сорняков становятся убежищем для вредителей и возбудителей болезней.

Об этом предупредил в беседе с RT профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«Однако зелёная масса сорняков представляет собой ценный ресурс, богатый органическими веществами и минералами, которые можно вернуть в цикл огорода», — рассказал эксперт.

Например, крапива двудомная — настоящий рекордсмен по содержанию полезных элементов, привёл пример специалист.

«В ней много азота (N), калия (K), магния (Mg) и кальция (Ca). Из крапивы готовят жидкое удобрение (зелёный настой): бочку наполняют травой, заливают водой и оставляют бродить на одну-две недели. Полученный концентрат, разбавленный водой (обычно 1:10), служит отличной азотной подкормкой для роста листьев и стеблей. Также свежую крапиву используют как мульчу для защиты почвы от пересыхания и обогащения её минералами», — разъяснил биолог.

Кроме того, он упомянул одуванчик лекарственный, отметив, что растение богато калием и микроэлементами, такими как бор и кремний.

«Настой из одуванчика также используется для полива растений под корень, способствуя укреплению корневой системы и повышению устойчивости к стрессам», — добавил Ларионов.

Также специалист рассказал, что корни репейника содержат инулин и другие биологически активные вещества.

Хотя его чаще используют в лечебных целях, зелёную массу лопуха можно закладывать в компост, посоветовал собеседник RT.

Помимо этого, он пояснил, что сныть обыкновенная и клевер способны накапливать азот из воздуха благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями.

«При заделке такой биомассы в почву происходит высвобождение накопленного азота, который становится доступным для культурных растений», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что за нецелевое использование участка грозит штраф.