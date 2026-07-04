Боец Леший: группировка «Центра» под атакой БПЛА высадила десант

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Экипаж БТР-82А 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» под атакой беспилотников высадил штурмовой десант на позиции ВСУ, эвакуировал раненых и продолжил движение, несмотря на повреждение колеса. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, рассказал водитель-механик БТР с позывным Леший.
«На Добропольском направлении командование поставило задачу — нужно было заехать прямо в блиндажи к противнику. Использовался эффект неожиданности, скрытности. Придя на точку, высадили десант, загрузили трехсотых (раненых — прим. ТАСС), начали покидать место. Нас уже вели дроны. Группа, сидящая наверху, как могла отстреливалась, пыталась защитить БТР, но все же на нас был совершен налет. На БТРе отлетело колесо, экипаж хладнокровно принял решение продолжить движение. Поставленную задачу мы выполнили», — рассказал водитель-механик БТР-82А.
В ведомстве указали, что кроме штатных средств защиты бронетранспортер оборудован средствами РЭБ, а также оснащен антидроновыми сетками и цепями. Систему дополнительной защиты экипаж совершенствует, используя опыт пройденных боевых задач.