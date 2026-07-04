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Шереметьево перешёл на работу по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне временных ограничений в воздушном пространстве.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне временных ограничений в воздушном пространстве.

Об этом сообщила Росавиация.

В агентстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт “Шереметьево” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково принимает и отправляет воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями.

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