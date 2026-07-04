Шереметьево перешёл на работу по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне временных ограничений в воздушном пространстве.
Об этом сообщила Росавиация.
В агентстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт “Шереметьево” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково принимает и отправляет воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями.