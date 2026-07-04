Путин: Украина может прибегнуть к диверсионно-террористическим действиям

«Мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой “помпой” пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», — отметил российский лидер.