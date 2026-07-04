Группировка «Днепр» уничтожила за сутки до 70 военных ВСУ и 4 станции РЭБ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Днепр» составили за сутки до 70 военнослужащих и 4 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Андрей Клинов.
«Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 70 украинских военнослужащих. За сутки уничтожены боевая бронированная машина, 10 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Клинов.
По его данным, в ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад в районе Запорожья и Орехово.